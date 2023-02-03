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Активиста из Барановичей Николая Черноуса-младшего задерживали 10 лукашистов в бронежилетах

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  • 3.02.2023, 10:22
  • 2,966
Активиста из Барановичей Николая Черноуса-младшего задерживали 10 лукашистов в бронежилетах
Николай Черноус-младший

Силовики перелезли через забор и громко стучали в окна.

Вчера, 2 февраля, в Барановичах силовики пришли к Николаю Черноусу-младшему, дома у него провели обыск, сообщает «Весна».

По информации соседей, в 6 утра примерно 10 силовиков в бронежилетах и с оружием окружили частный дом, а потом перелезли через забор и громко начали стучать в окна с требованием открыть дверь. После обыска Николая вывели в наручниках с руками за спиной.

По предварительной информации, сегодня над Черноусом состоится суд по административному протоколу. Пока неизвестно, в чем его обвиняют.

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