Активиста из Барановичей Николая Черноуса-младшего задерживали 10 лукашистов в бронежилетах

Активиста из Барановичей Николая Черноуса-младшего задерживали 10 лукашистов в бронежилетах4
- 3.02.2023, 10:22
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Силовики перелезли через забор и громко стучали в окна.
Вчера, 2 февраля, в Барановичах силовики пришли к Николаю Черноусу-младшему, дома у него провели обыск, сообщает «Весна».
По информации соседей, в 6 утра примерно 10 силовиков в бронежилетах и с оружием окружили частный дом, а потом перелезли через забор и громко начали стучать в окна с требованием открыть дверь. После обыска Николая вывели в наручниках с руками за спиной.
По предварительной информации, сегодня над Черноусом состоится суд по административному протоколу. Пока неизвестно, в чем его обвиняют.