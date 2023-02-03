Выпускники в Брестской области массово бойкотируют распределение 3.02.2023, 11:27

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Платить «компенсацию» лукашистам молодые специалисты также отказываются.

В прошлом году в Брестской области 147 выпускников-бюджетников не отработали распределение. Об этом сообщило пропагандистское издание БелТА.

«Выпускники-бюджетники, не желая работать на предложенном месте, иногда не доезжали до места распределения либо, приступив к труду, совершали «прогулы» без уважительных причин, за которые их увольняли. Как правило, выпускники отказывались возмещать расходы самостоятельно — прокуроры предъявляли в суд требования о взыскании средств, затраченных на их обучение», — заявили в прокуратуре Брестской области.

В 2022 году было предъявлено 147 исков на сумму свыше 756 000 белорусских рублей, которые беспрекословно удовлетворили в так называемых «судах» Брестской области.

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