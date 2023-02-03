В Киеве состоится церемония прощания с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым 3.02.2023, 12:11

1,976

Эдуард Лобов

Церемония пройдет 4 февраля в Главном костеле Киева.

В Киеве состоится церемония прощания с погибшим в Украине белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым.

Церемония пройдет в субботу, 4 февраля в 14:00 в Соборе Святого Александра (Главный костел Киева) по улице Костельная 17.

Позже церемония прощания состоится в Варшаве, где Эдуард Лобов будет захоронен. Дата и место станут известны позже.

Эдуард Лобов служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.

26 января боец получил осколочное ранение под Угледаром. Но успел уничтожить более пяти оккупантов.

Эдуард Лобов — бывший политзаключённый. Он был задержан 18 декабря 2010 года, а после незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

Лобов проходил срочную службу в 5-ой отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке. Воевал в Украине с 2015-го года.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил Эдуарда лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».