Фотофакт: Лукашенко с заискивающим лицом вымаливает у президента ОАЭ «запасной аэродром» 3.02.2023, 12:42

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Диктатор всерьез готовится к бегству из Беларуси?

После визита в Зимбабве Лукашенко неожиданно снова улетел в Абу-Даби, где в конце января уже провел пять дней.

Позже стала известна и причина, по которой Александр Лукашенко изменил свои планы. Оказывается, его согласился принять президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян.

Обращает на себя внимание масленое лицо и преданный взгляд, которым Лукашенко смотрит на арабского шейха. Некоторые эксперты не исключают, что белорусский диктатор летал в ОАЭ в поисках запасного аэродрома на случай бегства из Беларуси.

Как сообщал сайт Charter97.org, появилась информация о том, что Лукашенко получил сигнал, что активы его «семьи» в ОАЭ находятся под угрозой.

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