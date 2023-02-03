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Ученые раскрыли феномен снежного человека

  • 3.02.2023, 12:48
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Ученые раскрыли феномен снежного человека

Опубликованы новые данные о мифическом существе.

Здоровенная фигура появляется из тени леса только для того, чтобы снова свалиться в крону деревьев. Это сцена, которая была поймана краем глаза тысячи людей, но никто не приблизился к тому, чтобы смотреть в лицо йети или снежному человеку. Если кто-то встретит взгляд мифического существа, он может быть удивлен тем, что он обнаружит, глядя на него. 

Исследователь данных по имени Флоу Фоксон показал, что большинство наблюдений снежного человека в Соединенных Штатах и Канаде, вероятно, были черными медведями, ковыляющими на задних лапах. Исследование было опубликовано в bioRxiv.

Американские черные медведи (Ursus americanus) обычно ходят на четвереньках, но встают на задние лапы, если это означает, что они получают более четкое представление или более сильный запах чего-то интересного. И с этой позиции они могут казаться сверхъестественно похожими на людей, хотя и довольно волосатыми.

Это не первый случай, когда ученые предлагают черных медведей в качестве объяснения феномена снежного человека. 

В 2005 году один ученый сравнил предполагаемую популяцию черного медведя с сообщениями о наблюдениях снежного человека в северо-западном углу США. Однако он пришел к выводу, что за появление этого мифического существа ответственны другие виды животных, а не американский черный медведь. 

Но в 2009 году другая статья, основанная в том же регионе, показала высокую степень совпадения между популяциями черного медведя и пятнами снежного человека. 

Фоксон теперь расширил предыдущие результаты, распространив анализ на все места в США и Канаде, где черные медведи и люди живут рядом друг с другом. 

Данные, которые он использовал для наблюдений снежного человека, поступили от Организации полевых исследователей снежного человека , которая хранит географическую базу данных сообщений очевидцев, в основном начиная с двадцатого века. 

Затем Фоксон сравнил эту информацию с местными данными о плотности и распространении черного медведя, а также о плотности населения. Он говорит, что это улучшение по сравнению с упрощенными проекциями, использованными в предыдущих статьях. 

Согласно строгой регрессионной модели Фоксона, которая показывает, связаны ли изменения, наблюдаемые в одной переменной, с изменениями в другой, наблюдения снежного человека в значительной степени объясняются ошибочно идентифицированными черными медведями. 

В районах с большим количеством черных медведей и людей больше людей видят снежного человека, и это особенно верно на северо- западе Тихого океана . 

С другой стороны, в Техасе и Флориде черные медведи не так распространены, несмотря на то, что в этих двух штатах часто встречаются снежные люди. 

«Примечательно, что снежный человек был замечен в штатах, где нет известных гнездящихся популяций черного медведя», — признает Фоксон. 

«Хотя это может быть истолковано как свидетельство существования неизвестного гоминида в Северной Америке, это также объясняется, помимо прочего, ошибочной идентификацией других животных (включая людей)».

В других частях мира медведи также могут обманывать людей, заставляя их видеть мифических гоминидов.

В горах Азии, например, вполне вероятно, что йети на самом деле просто азиатский черный медведь, гималайский бурый медведь или тибетский бурый медведь, покрытый снегом.

Вещественные доказательства существования йети, собранные в прошлом, такие как зубы и волосы, всегда оказывались принадлежащими другому известному животному, и обычно это был медведь.

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