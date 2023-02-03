Ученые раскрыли феномен снежного человека 3.02.2023, 12:48

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Опубликованы новые данные о мифическом существе.

Здоровенная фигура появляется из тени леса только для того, чтобы снова свалиться в крону деревьев. Это сцена, которая была поймана краем глаза тысячи людей, но никто не приблизился к тому, чтобы смотреть в лицо йети или снежному человеку. Если кто-то встретит взгляд мифического существа, он может быть удивлен тем, что он обнаружит, глядя на него.

Исследователь данных по имени Флоу Фоксон показал, что большинство наблюдений снежного человека в Соединенных Штатах и Канаде, вероятно, были черными медведями, ковыляющими на задних лапах. Исследование было опубликовано в bioRxiv.

Американские черные медведи (Ursus americanus) обычно ходят на четвереньках, но встают на задние лапы, если это означает, что они получают более четкое представление или более сильный запах чего-то интересного. И с этой позиции они могут казаться сверхъестественно похожими на людей, хотя и довольно волосатыми.

Это не первый случай, когда ученые предлагают черных медведей в качестве объяснения феномена снежного человека.

В 2005 году один ученый сравнил предполагаемую популяцию черного медведя с сообщениями о наблюдениях снежного человека в северо-западном углу США. Однако он пришел к выводу, что за появление этого мифического существа ответственны другие виды животных, а не американский черный медведь.

Но в 2009 году другая статья, основанная в том же регионе, показала высокую степень совпадения между популяциями черного медведя и пятнами снежного человека.

Bigfoot? This footage was captured 10/24/13 by Josh Highcliff.

9 miles west of Tunica, Mississippi while hunting on his property.

When it stood up he fled out of fear. It has been hailed as one of the best Sasquatch videos ever taken. What do you think? #paranormal #creepy pic.twitter.com/ifv4e9dhlL — The Insomnia Society (@insomsociety) January 10, 2023

Фоксон теперь расширил предыдущие результаты, распространив анализ на все места в США и Канаде, где черные медведи и люди живут рядом друг с другом.

Данные, которые он использовал для наблюдений снежного человека, поступили от Организации полевых исследователей снежного человека , которая хранит географическую базу данных сообщений очевидцев, в основном начиная с двадцатого века.

Затем Фоксон сравнил эту информацию с местными данными о плотности и распространении черного медведя, а также о плотности населения. Он говорит, что это улучшение по сравнению с упрощенными проекциями, использованными в предыдущих статьях.

Согласно строгой регрессионной модели Фоксона, которая показывает, связаны ли изменения, наблюдаемые в одной переменной, с изменениями в другой, наблюдения снежного человека в значительной степени объясняются ошибочно идентифицированными черными медведями.

В районах с большим количеством черных медведей и людей больше людей видят снежного человека, и это особенно верно на северо- западе Тихого океана .

С другой стороны, в Техасе и Флориде черные медведи не так распространены, несмотря на то, что в этих двух штатах часто встречаются снежные люди.

«Примечательно, что снежный человек был замечен в штатах, где нет известных гнездящихся популяций черного медведя», — признает Фоксон.

«Хотя это может быть истолковано как свидетельство существования неизвестного гоминида в Северной Америке, это также объясняется, помимо прочего, ошибочной идентификацией других животных (включая людей)».

В других частях мира медведи также могут обманывать людей, заставляя их видеть мифических гоминидов.

В горах Азии, например, вполне вероятно, что йети на самом деле просто азиатский черный медведь, гималайский бурый медведь или тибетский бурый медведь, покрытый снегом.

Вещественные доказательства существования йети, собранные в прошлом, такие как зубы и волосы, всегда оказывались принадлежащими другому известному животному, и обычно это был медведь.

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