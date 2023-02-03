Вся семья Лукашенко неожиданно покинула Беларусь 2 3.02.2023, 15:05

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Такое случается крайне редко.

Как сообщал сайт Charter97.org, после визита в Зимбабве Лукашенко не вернулся в Беларусь. Диктатор неожиданно улетел в Абу-Даби, где его согласился его согласился принять президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян.

В Сети появилась информация о том, что Лукашенко получил сигнал, что активы его «семьи» в ОАЭ находятся под угрозой. СМИ опубликовали фото диктатора, на котором он с заискивающим лицом излагает свои просьбы у президенту ОАЭ. Независимые эксперты предполагают, что Лукашенко ищет «запасной аэродром» на случай бегства из Беларуси.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец обнародовал новые подробности внезапного визита Лукашенко в ОАЭ. Оказалось, что Беларусь неожиданно вся семья диктатора.

«Вся семья Лукашенко покинула Беларусь. Такое случается крайне редко.

Один из самолетов вылетел вчера из Абу-Даби в Сочи. Сообщают, что на борту мог находиться Дмитрий Лукашенко или кто-то из родственников», — сообщил политолог.

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