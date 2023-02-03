Журналистку Ирину Левшину перевели в гомельскую колонию 3.02.2023, 16:18

Ирина Левшина

Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенную этапировали после рассмотрения апелляции.

Главного редактора БелаПАН политзаключенную Ирину Левшину перевели в гомельскую женскую колонию №4. Как сообщает «Позірк», ее этапировали туда после рассмотрения апелляции. До этого Ирина Левшина находилась в гомельском СИЗО.

Верховный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Левшиной и других осужденных по «делу БелаПАН» 6 января этого года.

Напомним, в октябре 2022-го Минский областной суд вынес обвинительный приговор журналисту медиаменеджеру Андрею Александрову, его супруге Ирине Злобиной, бывшему директору агентства Дмитрию Новожилову и главному редактору и директору БелаПАН Ирине Левшиной.

Андрей Александров получил 14 лет колонии, Ирина Злобина – 9 лет, Дмитрий Новожилов – 6 лет, Ирина Левшина – 4 года колонии.

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