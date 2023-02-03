Звезда «Квартала 95» в новой пародии высмеял визит Лукашенко в Зимбабве 3.02.2023, 23:18

2,144

Юрий Великий

Видео.

Актер Студии «Квартал 95», украинский юморист Юрий Великий порадовал поклонников новой пародией.

На этот раз пародист воплотил образ Александра Лукашенко и показал, как тот «вообще не хотел уезжать из Зимбабве».

В новой пародии Великий в образе Лукашенко рассказал, как его принимали в африканской стране.

«Ой, как меня там встречали. Самолет наш приземлился на их крупнейшем ультрасовременном аэрополе. Нет, я не оговорился. Я знаю, как выглядит аэродром, поэтому у них там аэрополе. Там и самолеты можно сажать, и картошку. Это универсальная площадка», – рассказал «Лукашенко».

Произвели впечатление на белорусского диктатора и «местные традиции», которым «Лукашенко» следовал во время встречи с президентом Зимбабве: «Мы с ним обменялись стандартными рукопожатиями, дружескими ногопомытиями и торжественными влицоплеваниями».

Рассказал «Лукашенко» и о том, какими подарками руководители стран обменялись:

«В рамках укрепления наших и без того отличных отношений, для развития их сельского хозяйства я подарил им трактор. А они подарили мне чучело льва — наверное, в рамках развития нашего отечественного чучеловодства. Обмен, конечно, не равнозначный. Знал бы что с их стороны будут такие подарки, подарил бы им чучело трактора», — признался «диктатор».

Великий в пародии рассказал, чем Лукашенко угощали в Зимбабве. В частности, белорусского диктатора по воображению юмориста угощали филе муравья под личиночным соусом и салатом «Пиранья под шубой «.

Как известно, в понедельник, 30 января, Лукашенко прибыл с официальным визитом в Зимбабве. К слову, Зимбабве – бедное государство Африки. Согласно открытым данным, уровень безработицы в этой стране составляет 80%, 68% населения живет на грани бедности.

Во время встречи Лукашенко на шею надели «венок» и устроили «дикие танцы» в аэропорту. Ну а провожала Лукашенко из Зимбабве в Беларусь накрашенная коза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».