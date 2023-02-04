Кремль готовится к исчезновению ЧВК «Вагнер» и армии «ЛДНР» 1 4.02.2023, 9:14

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Они будут первыми принесены «в жертву» во время нового наступления.

Разведка, СНБО и высокопоставленные украинские и западные чиновники предупреждают о возможном обострении ситуации на фронте. Россия готовится к реваншу. Оккупированные территории накачивают оружием, военной техникой и живой силой, чтобы попытаться со второй попытки захватить Украину.

ТГ-канал «Вольнодумец», освещающий жизнь в Донецке, пишет, что, по информации жителей Петровского и Кировского районов города, а также из военных кругов, в течение суток с 1 на 2 февраля на том направлении сохранялась относительная тишина. Аналогичная ситуация и в районе Песок.

«Затишье очень беспокоит наших военных, так как обычно такое бывает перед активными действиями россиян», - уточняют авторы канала.

Жители оккупированного Донецка говорят, что в прилегающих к Марьинке и Красногоровке районах уже сконцентрировано большое количество российских войск и техники, которые они пытаются спрятать. Их перемещение проводят только ночью во время комендантского часа. В связи с этим точное количество и места хранения установить сложно.

«Со стороны Макеевки и г. Моспино систематически идут военная техника из России и личный состав. Поток идет практически постоянно. То есть в Донецке сконцентрировано большое количество российской военной техники и личного состава, которые в течение часа могут быть перекинуты под Марьинку и Красногоровку», - уточняют дончане.

Расквартированные в Донецке оккупанты постоянно обсуждают возможное наступление по всем направлениям. По их словам, атаки готовили на 1-2 февраля, однако из-за непогоды пришлось корректировать сроки. Тяжелая техника не может идти по вязкому грунту, поэтому захватчики ждут морозов.

Военный блогер Александр Коваленко отмечает, что если Кремль решится на наступление в ближайшее время, то с арены боевых действий исчезнет ЧВК «Вагнер», а также 1АК и 2 АК («армии» ОРДЛО – ред.) формирований «ЛНР» и «ДНР».

«Вся причина в том, что именно они будут идти первой волной. То есть, как и ожидалось, «великое» и «не имеющее аналогов в мире» наступление РОВ будет представлять собой мясорубку... Далее уже пойдут более ценные и более-менее укомплектованные десантники», - прогнозирует Коваленко.

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