Немецкие ученые обнаружили пригодную для жизни планету 3 4.02.2023, 10:49

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Она находится на расстоянии 31 светового года от Земли.

Команда немецких ученых из Института астрономии Макса Планка обнаружила новую планету, которая потенциально может быть пригодной для жизни.

Ею оказалась скалистая экзопланета под названием Wolf 1069b. Она расположена в 31 световом году от нас, сообщает Science Alert.

По данным ученых, масса этой планеты в 1,36 раза превышает массу Земли. Полный оборот вокруг звезды она делает за 15,6 дня и размещенная в 15 раз ближе к ней, чем Земля к Солнцу. Несмотря на это, на планете не жарко - она вращается вокруг красного карлика, который намного холоднее Солнца.

Астрономы отмечают, что Wolf 1069b похожа на Меркурий и может иметь температуру около -23°С. Это слишком холодно для жидкой воды, которая без атмосферы все равно превратилась бы в пар. По оценке ученых, чтобы узнать больше о пригодности Wolf 1069b к жизни надо еще подождать примерно десять лет.