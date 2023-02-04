Генерал Кривонос раскрыл замысел командования РФ на восточном направлении 4.02.2023, 10:56

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Новое нападение запланировано с территории трех областей.

Генерал Вооруженных сил Украины, бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций ВС Украины Сергей Кривонос раскрыл замысел РФ, который состоит в том, чтобы с территорий Белгородской, Воронежской и Курской областей, минуя и блокируя Харьков, совершить наступление в направлении Павлограда и параллельно с таким же направлением со стороны Запорожья тоже атаковать Павлоград.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью Анастасии Федор для YouTube-канала «Фабрика новин».

Генерал объяснил, что таким образом противник хочет создать предпосылки для окружения группировки ВСУ на Восточном фронте. «Враг может это сделать, если все у него сложится. Но если мы опередим его и не будем ждать, пока он все это осуществит, то у нас достаточно велики шансы удержать свои позиции и сохранить украинскую землю», – высказал свое мнение Кривонос.

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