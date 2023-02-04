Очередной самострел лукашистов 3 Артем Черников

4.02.2023, 15:27

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фото: ex-press

Следствием станут масштабные остановки производств.

Режиму Лукашенко грозит настоящий кадровый коллапс. Происходят массовые увольнения работников по собственному желанию, на место уволенных «старых» рабочих, не приходят новые. Это показывает статистика так называемой отработки по распределению. В прошлом году только в Брестской области 147 выпускников-бюджетников не отработали распределение. Здесь стоит отметить, что Брестская область не славится большим количеством популярных университетов или средне-специальных образовательных учреждений. Если копнуть статистику по Минску или Гродно, где находятся самые популярные университеты и колледжи для белорусских студентов, то цифры будут значительно выше.

Примером спасения ситуации со стороны лукашистов стала попытка введения практики распределения «платников», которая активно обсуждалась в ноябре прошлого года. Председатель «совета республики» Наталья Кочанова заявила, что Министерству образования и всем вузам поставлена задача распределять не только тех, кто учился на бюджете, а «распределять всех». А министр образования Беларуси Андрей Иванец анонсировал, что теперь при распределении выпускников колледжей и университетов на первое место будет ставиться «участие в общественной жизни и вклад в развитие» заведения. Ранее самой важной была успеваемость.

Реакция студентов на подобные высказывания была однозначной: «Введут обязательную отработку - доучиваться не буду». Во-первых, модель распределения давно устарела. А во-вторых, она нарушает право на бесплатное образование, зафиксированное в Конституции.

Очевидно, что власти таким образом могут попытаться закрыть вопрос о переизбытке свободных вакансий на трудовом рынке Беларуси. Но тем самым в упор стреляют в голову всей системе образования. Некоторые студенты принципиально шли на платное обучение, чтобы только не оставаться в Беларуси. И тут миф пропаганды о бесплатном образовании моментально развеивается. В Беларуси 60% студентов обучаются платно, а 40% обязаны отработать обучение в период от двух до пяти лет за копейки.

Сейчас у студентов есть классная альтернатива. Польша упростила условия приема белорусских абитуриентов. Теперь бесплатно могут обучаться не только белорусы с польским происхождением, но и просто талантливые ребята, которые не хотят обесценивать свои способности. Нужно просто сдать экзамен по польскому языку, а по ходу обучения студент сам решает, где и кем ему работать. Университеты с помощью практик в известных компаниях помогают знакомить студентов с будущими возможными работодателями. Таким образом создается и конкуренция, и свобода выбора, и шанс получить диплом международного уровня, вместо того, чтобы пахать за 300 рублей в колхозе.

Подкрепив патовую ситуацию на рынке труда низким спросом на образовательные услуги в Беларуси, кадровый кризис переходит в кульминацию. Тихо идущий страйк абсолютно каждой сферы лишает режим возможности для маневров, тем самым вынуждая его сдаться. Заткнуть кадровые дыры становится практически невозможной задачей, а количество профессионалов с каждым днем опускается ниже критического уровня. Следствием станут масштабные остановки производств, дорогостоящие закупки сломанного оборудования и отсутствие поступления в бюджет за счет налогов, которые мог бы платить рабочий с достойной зарплатой.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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