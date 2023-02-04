ВСУ выбили три штурмовых группы россиян из пригорода Бахмута
- 4.02.2023, 20:23
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Оккупанты понесли потери.
Украинские бойцы остановили штурм российских захватчиков и выбили их из пригорода Бахмута в Донецкой области.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«Вчера аэроразведка обнаружила подготовку противника к наступлению на город-крепость Бахмут. По месту сосредоточения оккупантов минометчики совершили огневой налет. Понеся потери противник перегруппировался для атаки», - говорится в сообщении.
Военные сообщили, что впоследствии три группы штурмовиков пытались прорвать оборону. Но огнем из автоматических и станковых гранатометов пограничники вынудили оккупантов отступить.
«Попытка штурма провалилась, потери захватчиков составили 4 убитых и 7 раненых», - добавили в ГПСУ.