США сбили китайский шар-шпион 4.02.2023, 22:55

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Ведется операция по сбору обломков.

США сбили китайский аэростат, попавший ранее в их воздушное пространство. Для этого Федеральное авиационное управление закрыло воздушное пространство у побережья штатов Южная и Северная Каролина. Также приостановили работу аэропортов. Судно ВМС США USS Carter Hall готовится вылавливать из воды обломки после перехвата объекта - на его борту находится 30-тонный кран, сообщает euro weeklynews.

Пекин признал, что воздушный шар был создан в Китае. Однако там утверждают, что это просто метеорологический зонд, который сбился с курса. В то же время, в Пентагоне отвергают подобное утверждение и подчеркивают, что это разведывательный корабль.

Пентагон также сообщал о появлении еще одного разведывательного воздушного шара китайцев. Его заметили над Латинской Америкой.

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