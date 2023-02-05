США сбивают китайский шар-шпион: момент попал на видео 3 5.02.2023, 8:37

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Приказ поступил от президента Джо Байдена.

В субботу, 4 февраля, над США американские военные сбили китайский разведывательный шар у побережья Южной Каролины.

Видео сбития шара опубликовали в Fox News.

Приказ о сбитии шара-шпиона поступил от президента США Джо Байдена. Перед этим американцы закрыли воздушное пространство у побережья Южной и Северной Каролины и временно приостановили работу аэропортов.

Сейчас ВМС США вылавливают из воды обломки шара, который сбили ракетой одного из американских военных самолетов.

По официальным заявлениям Китая, шар действительно китайский, но это якобы метеорологический зонд, который сбился с курса. Однако США считают, что это был разведывательный корабль.

О шаре стало известно еще 28 января. Тогда он пролетал над Аляской, 31 января он был уже над Канадой, но затем снова вернулся в воздушное пространство Штатов. Затем его нашли над Монтаной, где расположены три ядерных поля на базе ВВС Мальмстрем.

Это вызвало как общественный, так и политический резонанс, чем сорвало запланированный визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. Также это совсем не улучшает и так натянутые отношения между Пекином и Вашингтоном.

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