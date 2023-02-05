Путин трижды промахнулся 1 5.02.2023, 9:38

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Пекину он больше не нужен.

Поддержка Китаем страны-агрессора России основывается не на симпатии к главе Кремля Владимиру Путину или РФ в целом, а на циничном интересе к ресурсам этой страны, которыми следует воспользоваться. В Пекине никогда не ставили знак равенства между Путиным и Россией, и эта территория интересна им при любой власти.

В Китае уважают тех, кто выбирает правильный момент и совершает правильные действия. Путин же показал, что трижды промахнулся в своих расчетах – в отношении Украины, в отношении Европы и в отношении самой России. Поэтому, если в России начнется процесс смены власти, Пекин не будет отрицать этого и начнет играть в свою игру. Пока неизвестно, какой будет эта игра, но с уверенностью можно сказать, что помогать Путину удержаться у власти Китай точно не будет. Он ему не нужен.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал министр иностранных дел Украины в 2014 году – 2019 годах Павел Климкин.

– Издание The Washington Post опубликовало аналитическую статью сотрудника Совета по международным отношениям Макса Бута, в которой говорится, что лидер Китая Си Цзиньпин пытается дистанцироваться от Путина и от полной поддержки России, потому что не хочет оказаться в одном лагере с проигравшим войну. По мнению аналитика, Путин фактически стал обузой в ситуации, когда тот развязал войну против Украины. Согласны ли вы с такими оценками? Может ли Си Цзиньпин публично отказаться от «всеобъемлющей дружбы» с Россией?

– Я согласен частично. Эта тема сейчас много дискутируется на разных площадках. Мы видим, что Китай как система и китайское руководство, конечно, не имеет никакого энтузиазма по поводу поддержки России. Если бы Китай активно поддерживал Россию и военным путем, и посредством предоставления технологий, позиция российского режима была бы лучше. Но мы этого не наблюдаем.

Более того, мы видим попытки Москвы тянуть оружие из Северной Кореи, Ирана или Африки. То есть фактически Китай отказал России в военной и высокотехнологичной поддержке. Но в то же время Китай на сегодняшний день не готов бросить российский режим, поскольку он ему просто нужен в геополитическом противостоянии с Западом – и в сегодняшнем, и в будущем.

Основой этого не является симпатия ни к Путину, насколько нам известно из многих источников, ни к российскому режиму. Есть циничное желание использовать Россию, ее потенциал, включая ресурсы.

Поэтому в ближайшее время Китай будет пытаться играть роль независимого игрока, возможно, независимого медиатора. Очень многое будет зависеть от визита Энтони Блинкена в Пекин, который запланирован на 5-6 февраля. И в контексте позиционирования Пекина, и в контексте возможных общих пусть не действий, но, тем не менее, общей тактики.

Я уверен, что для Китая иметь Россию такой, как она есть сегодня, не является долгосрочной целью, поскольку это партнерство уже сейчас, кроме ресурсов, кроме использования России ничего Китаю не дает. Оно работает в одну сторону, фактически это партнерство не работает в другую сторону.

– Вы знаете, что в России часто ставят знак равенства: Путин = Россия, Россия = Путин. Считаете ли вы, что и в Пекине тоже ставят такой знак равенства? Или, напротив, там готовы использовать Россию, о чем вы сказали, при любой власти?

– Сто процентов – при любой власти. Там такого знака равенства точно не ставят. Мы знаем это по дискуссиям китайских аналитиков также на многих площадках. И я абсолютно уверен, что существует проблема доверия лично к Путину, поскольку независимо от того, что он говорил Си до полномасштабной агрессии, китайская философия любит только победителей, китайская ментальность любит тех, кто выбирает правильный момент и делает правильный расчет. Сегодня в Пекине считают, что Путин выбрал неправильный момент, что он ментально ошибся во всех своих ключевых оценках. Он фундаментально ошибся в отношении Украины, фундаментально ошибся в отношении Запада и фундаментально ошибся в отношении России.

Это означает, что Китай однозначно никогда не будет воспринимать Путина наравне с собой. Вы помните, что Путин сказал во время последней встречи с Си на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он уже тогда признал, что у Китая есть «вопросы». Насколько я знаю, эти «вопросы» только увеличиваются.

– Последнее уточнение. То есть вы допускаете, что если возникнет вопрос о смене власти в России, тем или иным путем, то Китай пусть и не будет способствовать этому, но он, по крайней мере, благословит и не будет отрицать это?

– Я даже допускаю, что Китай может здесь играть в свою игру. Будет ли эта игра совместной с кем-то другим, или это будет его отдельная игра, но тем не менее, Китай никогда не ставит на отдельных личностей или на отдельные персоналии.

Я думаю, что Китаю Путин не нужен. Россия – да, но Путин точно нет.

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