Появилась первая реакция Китая на сбитый американскими военными шар-шпион 5.02.2023, 10:15

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Аэростат-разведчик был подбит у побережья Южной Каролины.

Как сообщал сайт Charter97.org, в субботу, 4 февраля, над США американские военные сбили китайский разведывательный шар у побережья Южной Каролины.

Министерство иностранных дел Китая заявило о «сильном недовольстве и протесте против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные летательные аппараты» после сбития шара-разведчика.

Об этом сообщает BBC.

«Китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону после проверки, что аэростат предназначен для гражданского использования и попал на территорию США из-за форс-мажорных обстоятельств — это была абсолютная случайность», — заявили в МИД.

Ранее Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Впоследствии он был сбит.

Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ о сбитии. Он прислушивался к совету, поэтому воздушный шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Позже в Пентагоне заявили о пролете еще одного китайского воздушного шара над Латинской Америкой.

На фоне этих инцидентов госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.

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