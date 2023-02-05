Ученые выяснили, почему взрослые и дети воспринимают время по-разному 5.02.2023, 11:46

1,338

Необычный эксперимент провели в Венгрии.

Восприятие времени у детей и взрослых заметно различается: сорокаминутный семинар взрослому скорее покажется коротким, а для многих первоклассников высидеть столько же времени на уроке — непростое испытание. Конечно, на восприятие времени влияет множество факторов, от темперамента человека до насыщенности эмоционально окрашенными событиями, но исследователи из Университета Этвоша Лорана (Венгрия) решили изучить влияние одного из основных факторов: возраста испытуемого.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В эксперименте приняли участие 138 человек, которых разделили на три группы: «дошкольников» (4-5 лет), «школьников» (9-10 лет) и «взрослых» (18 лет и старше). Всем участникам предложили посмотреть пару видео продолжительностью по минуте: это были отрывки популярного мультсериала, сбалансированные по визуальной и акустической насыщенности, но отличающиеся по событийности.

Одно видео представляло собой мини-историю (полицейский спасает животных и арестовывает вора), в другом почти ничего не происходило (шесть человек уплывали на весельной лодке). Половине испытуемых предложили просмотреть сначала «активное» видео, а затем «монотонное», второй половине — наоборот. В конце участников эксперимента попросили ответить на вопрос: какое видео было длиннее?

Результаты оказались разными для всех трех возрастных групп: две трети «дошкольников» сочли более длинным «активное» видео, а три четверти «взрослых», напротив, сказали, что видео про полицейского короче, чем видео про греблю. Судя по результатам опроса «школьников», переключение с «дошкольного» на «взрослое» восприятие времени происходит у детей в возрасте примерно семи лет: «школьники» также чаще называли «монотонное» видео более длинным, хотя они были не так однозначны в этом вопросе, как «взрослые».

Чтобы объяснить разницу в восприятии времени между взрослыми и детьми, исследователи обратились к концепции эвристики, совокупности правил и методов для быстрого принятия сложного решения, не требующего долгих размышлений и подсчетов. В частности, для маленького ребенка, чем больше он может рассказать о просмотренном видео, тем длиннее оно ему кажется. У взрослых же все иначе: взрослея, мы знакомимся с концепцией абсолютного времени, но остаемся заложниками собственного восприятия, когда на скучной встрече секунды тянутся как жвачка, а при просмотре увлекательного фильма мы забываем смотреть на часы.

Таким образом, знакомство с понятием абсолютного времени, текущего в собственном темпе и поддающегося измерениям, меняет само восприятие времени в нашем мозгу: вступая во взрослый мир, дети вынуждены перестраивать свое восприятие времени, ведь теперь не они сами, а часы на их руке определяют длительность того или иного события.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».