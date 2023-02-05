В Новой Каховке взорвали яхт-клуб оккупантов с кораблями и военными РФ 2 5.02.2023, 15:33

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После серии взрывов базу охватил пожар.

На оккупированной части Херсонской области снова сообщают о «бавовне». Взрывы раздались в яхт-клубе в Новой Каховке, который облюбовали для отдыха российские оккупанты, сообщает obozrevatel.com.

После взрывов на территории яхт-клуба вспыхнул пожар. Фото и видео с места происшествия появились в херсонских пабликах.

Так, как пишет местный Telegram-канал, горячее сегодня было на территории новокаховского яхт-клуба. По данным паблика, поражены не только плавсредства, которые после ударов загорелись, но и помещения, где часто собирались российские оккупанты.

«Новая Каховка, Яхт-клуб. Нормально прилетело в дома, где любили посидеть оккупанты», - говорится в сообщении.

По свидетельствам местных жителей, взрывы раздались в яхт-клубе «Maxmarine». Взрывы раздались в городе около 12 часов дня.

Данных по потерям оккупантов в результате «бавовны» пока нет, однако есть основания полагать, что удар по яхт-клубу оказался для захватчиков достаточно болезненным.

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