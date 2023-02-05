Лукашенко в ОАЭ встречался с российскими миллионерами 5.02.2023, 18:19

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В Дубай летала вся семья белорусского диктатора.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что тот в ОАЭ диктатор встречался с российскими миллионерами.

«На это [молчание в официальных СМИ — прим.] тоже были свои причины. И некоторых встреч даже не значилось изначально в графике, но они состоялись», — сказала Эйсмонт.

Отметим, что белорусский диктатор уже вернулся в Минск.

Как писал сайт Charter97.org, в Сети появилась информация о том, что Лукашенко получил сигнал, что активы его «семьи» в ОАЭ находятся под угрозой.

В ОАЭ летала вся семья белорусского диктатора.

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