Почему шпионский воздушный шар Китая появился в небе США именно сейчас 5.02.2023, 18:36

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The Washington Post считает, что этот инцидент может пойти на пользу Вашингтону.

Разведывательные аналитики различают тайны и загадки. Странный китайский воздушный шар пролетел над США, после чего его сбили в воскресенье над атлантическим побережьем. И этот эпизод включает в себя оба элемента.

Публичное зрелище того, как шпионский воздушный шар пролетает над Америкой, стало унижением для администрации Джо Байдена. Но администрация может заявить, что она ждала самый лучший момент, чтобы уничтожить аппарат и захватить его тайный груз. А этот странный случай будет полезен разведке США. Об этом в статье для Washington Post пишет американский писатель и журналист Дэвид Игнатиус. Он отмечает, что политические столкновения вокруг китайского воздушного шара уже начались в Вашингтоне.

Республиканцы утверждают, что администрация Байдена продемонстрировала слабость, позволив китайскому устройству зайти в воздушное пространство США. Чиновники же в ответ указывают на то, что администрация Дональда Трампа вообще никак не отреагировала на несколько схожих случаев. Впрочем, тогда шары не летали так долго или столь далеко. Они даже не достигали континентальной части США.

Игнатиус предлагает рассмотреть разведывательные детали происшествия с воздушным шаром Китая, озвученные чиновником США, имеющим знания о происшествии из первых уст.

Часть о тайнах. Китай запускает разведывательные воздушные шары уже много лет. В Пентагоне сказали, что в субботу вечером в мире летало пять таких китайских аппаратов. А в последнее десятилетие Пекин провел 20-30 таких запусков по всему миру. Воздушные шары не собирают больше разведывательных данных, чем китайские спутники на низкой орбите Земли. Однако они могут висеть дольше над целями, такими как место базирования МБР в Монтане, над которым китайский аппарат пролетел несколько дней назад. Однако воздушные шары не стационарны. И их способность собирать сигналы не сильно отличается от возможностей других систем, доступных Китаю, – сказал чиновник Пентагона.

Воздушный шар может обеспечить лучшую детализацию фотоснимков. Также не исключено, что ее задачей было спровоцировать американский радар или сигналы систем электромагнитной борьбы, о которых было бы полезно знать в случае возникновения конфликта в будущем. Но сбор таких данных имеет ограниченную ценность. Было и предположение, что воздушный шар нес меньшие шпионские устройства: микробеспилотники, которые могут следить за американскими тайнами. Но чиновники заявили, что никаких доказательств такой версии не было обнаружено.

Также таинственная часть прояснится больше, если Пентагон сможет достать разведывательное устройство, которое воздушный шар нес. Очевидно, это устройство упало в Атлантический океан почти невредимым. Он может дать полезную возможность изучить и воспроизвести китайские разведывательные и коммуникационные системы. А потому с точки зрения разведки, чиновники Пентагона считают, что странный вояж воздушного шара, продолжавшийся целую неделю, может принести большую пользу США, чем Китаю.

Часть о загадках. В разведке не знают, почему Китай решил провести миссию именно сейчас, в тот день, когда Госсекретарь Энтони Блинкен планировал посетить страну. Визит был отменен из-за полета воздушного шара.

«Очевидная вероятность заключается в том, что это была китайская попытка укрепить свою силу и размах в момент, когда дела у Пекина идут не очень хорошо из-за замедления экономического роста, публичных политических протестов и неудачного управления пандемией коронавируса. Возможность «толкнуть палкой в глаза» США всегда была привлекательной для воинственного режима Си Цзиньпина», – предполагает Игнатиус.

Почему сейчас? Разведывательные аналитики рассматривают возможность, что китайские военные или «ястребы» во властных кругах умышленно пытались саботировать визит Блинкена, главной целью которого было исследовать стратегические стабилизационные меры и другие предохранители, ограничивающие вероятность непреднамеренной эскалации из-за Тайваня или других вопросов. Также не исключено, что это была просто ошибка, которые случаются в разведывательных или военных операциях.

«Иногда левая рука не знает, что делает правая», – сказал чиновник Пентагона.

Шпионы умеют собирать тайны. Именно это делал Китай с помощью воздушного шара. И именно это США теперь будут делать, пытаясь проанализировать оборудование, которое он нес. Но разведка не может решить загадки, самая большая из которых сегодня – это вопрос намерений и потенциальных последствий глобальных усилий Си Цзиньпина укрепить китайское могущество.

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