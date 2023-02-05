Резников заявил, что Украине дадут боевую авиацию 1 5.02.2023, 20:13

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Глава Минобороны заявил, что идет дискуссия о том, какие самолеты получит Киев.

Запад предоставит Украине боевую авиацию. Сейчас идет дискуссия относительно того, какие конкретно самолеты получит Киев. Возможно, поставят истребители F-16, Gripen или другие машины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как сообщает Liga.net, в ходе брифинга он рассказал о том, Украина точно получит от государств-союзников тактическую авиацию. Обсуждается, какие конкретно самолеты предоставят Киеву.

«Сегодня в плане помощи вооружением, которую мы записывали, как я это называю, в «просьбы к Санте», мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма. Самолеты тоже будут», - отметил Резников.

По его словам, дискуссии идут относительно того, какие конкретно военные самолеты дадут для ВСУ.

«Это могут быть F-16, Gripen или другие самолеты – для нас это уже не так принципиально», - подчеркнул Алексей Резников.

В интервью сайту Charter97.org военный эксперт Алексей Мельников отметил, что момент, когда у Украины появятся F-16, станет переломным.

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