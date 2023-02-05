Путин действует как Гитлер 3 Александр Левченко

5.02.2023, 21:33

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А Бахмут теперь украинский Сталинград.

По случаю годовщины Сталинградской битвы (1943 г.) Владимир Путин заявил, что «российская армия снова, как и восемьдесят лет назад, будет сражаться с немецкими танками, пришедшими на российскую землю с крестами». Глава Кремля снова «забыл» в своих слова упомянуть, что только сейчас российская армия пришла на чужую землю, чтобы оккупировать украинскую территорию в ничем неиспровоцированной агрессивной войне.

Путин умалчивает о том, что Вторую мировую войну начала не только гитлеровская Германия, напавшая на Варшаву 1 сентября 1939 года, но и Советский Союз, присоединившийся к нападению на Польшу 17 сентября того же года, но с восточного направления. Когда немецкая и советская армии встретились у города Бреста, часть которого, где находилась историческая крепость, все еще удерживалась польской армией, то они устроили совместный военный парад победителей, и советские солдаты присоединились к гитлеровцам в атаке польские позиции. Когда стало ясно, что выдавить поляков из крепости будет непросто, тогда Москва сделала предложение по переговорам. Советское военное руководство гарантировало мирный проход польских солдат через свои позиции. И как всегда бывало на протяжении многих веков, Москва обманула и перебила поляков, когда они вышли из крепости без оружия, а кто остался в живых, всех бросила в концлагеря. Эти лагеря были изобретением кремлевского режима, которое впоследствии стали использовать нацисты. В 1930-е годы Сталин бросил туда двадцать миллионов советских граждан, которые, по мнению кровавого НКВД, представляли опасность для коммунистического режима. Теперь Владимир Путин открыл в Волгограде памятник своему политическому кумиру - Сталину, убившему 20 миллионов собственных граждан в Голодоморе и политических репрессиях. Как говорится, от одного кровавого убийцы другому.

После нападения на Польшу, Советский Союз оккупировал Литву, Латвию и Эстонию. Позже он начал войну против Финляндии. Маленькая Финляндия долго сопротивлялась огромной советской армии. Но Сталин и маршал Жуков бросили невероятное количество советских солдат, которых было в двадцать раз больше, чем финских защитников. Не считая огромных потерь в живой силе, советская армия прорвала линию фронта, и Хельсинки пришлось принять мир, предложенный Москвой. Финляндия была вынуждена отдать СССР треть своей территории (Карелию), а за ничем не спровоцированное вторжение и этот территориальный грабеж Советский Союз был исключен из международной организации Лиги Наций, которая была создана после Первой мировой войны, чтобы избежать возможность начала новой большой войны. Но нацисты из Берлина и сталинисты из Москвы цинично развязали Вторую мировую войну, чтобы удовлетворить свои территориальные аппетиты по захвату чужих земель.

Только Сталин никак не ожидал, что его военный пакт с Берлином будет цинично нарушен Гитлером. Вместо нападения на Великобританию, все силы германского вермахта были брошены на уничтожение Советского Союза. Гитлер думал, что убийство Сталиным такого огромного количества собственных граждан принесет ему значительную поддержку среди граждан СССР. Но сталинская пропаганда взяла верх над нацистской. Большинство советских граждан объдинилось для защиты от агрессора. Сталин был вынужден вести оборонительную войну. Слабо подготовленная к боям с сильным противником советская армия смогла остановить гитлеровцев только на Волге, которая находится далеко в глубине СССР в районе города Сталинграда. Без активного участия украинцев, которые понесли 50% потерь от всего советского населения, сделать это было бы невозможно.

Сейчас у нас почти такая же ситуация. Москва снова развязала огромную войну по завоеванию чужих территорий. Первая в списке Кремля — Украина. Если Киев падет, Москва планирует действовать по старому сценарию. Нападение на Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Наконец, этот опасный сценарий был прочитан в Брюсселе, Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. Объединенный Запад понял, что без полной поддержки Украины половина Европы и Центральной Азии находятся в смертельной опасности. Цели Москвы также Молдова, Грузия, Азербайджан и Армения. Словакия и Чехия тоже не в безопасности, а Венгрия Орбана хочет прослыть союзником Москвы. Вот так кривит душой Владимир Путин, когда сравнивает события 80-летней давности и сейчас, не понимая, что теперь он в роли агрессора, а украинцы изо всех сил защищают свою страну и свободу. На этот раз он действует так же, как Гитлер 80 лет назад. Путин напал на Украину без предупреждения подобно нацистам 22 июня 1941 года в четыре часа утра и бомбил Киев, но уже 24 февраля 2022 года.

Неофашист Путин намеренно обманывает русский народ, что кто-то напал на Россию, когда именно он агрессор и убийца мирного населения Украины. Украинский Бахмут стал новым Сталинградом, где идут решающие кровопролитные бои. Если в той войне большинство украинцев были с Москвой и предотвратили победу нацистов своими величайшими жертвами среди всех народов планеты, то сейчас Киев держит фронт цивилизационного характера, чтобы неандертальцы Москвы, которые выбрали для себя символ Z-ла, не пошли дальше в нападение на европейские народы, которые держатся креста как своей человеческой христианской морали. Так что реально, украинские танки немецкого производства с крестами будут гнать русских неандертальцев со своей территории, чтобы московское Z-ло не победило в Европе. Добро и человечность подавят русский цинизм и агрессию. Европу спасет украинская армия, в составе которой будут немецкие танки «Леопард» и зенитные комплексы «Гепард», французские и итальянские системы противоракетной обороны SAMP-T, французские и финские боевые бронированные машины, английские вертолеты «Хоукс», американские ракеты HIMARS и боевые самолеты F-16. Демократический мир должен объединиться и остановить российское вторжение в Европу и Среднюю Азию. Украинский Донбасс становится местом, где должна быть уничтожена российская машина смерти. Украинский Бахмут становится точкой цивилизационных ценностей планетарного характера против грязных сапог российских неофашистов. Смерть русскому фашизму! Свобода демократической Европе!

Александр Левченко, «Обозреватель»

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