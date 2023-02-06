Что известно о белорусе, который выиграл в покер почти $4 миллиона 3 6.02.2023, 11:00

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Александр Шилко удачно съездил на Багамские острова.

В минувшую пятницу белорус Александр Шилко выиграл престижный турнир 2023 PokerStars Players No-Limit Hold'em Championship по безлимитному холдему (самая популярная разновидность покера), пишет «Трибуна».

Ивент с общим количеством участников в 1014 человек проходил в столице Багамских островов Нассау. Общий призовой фонд соревнования составил почти 25 миллионов долларов. Шилко, который до старта турнира занимал 632-е место в глобальном рейтинге, достался главный приз в 3 121 838 долларов. Отметим, что заявочный взнос на PokerStars составлял 25 тысяч долларов.

В решающем противостоянии беларус оказался сильнее немца Макса Мензеля, который получил призовых на 262 тысячи долларов меньше. По признанию Александра, он не был готов к такому успеху и до сих пор не верит, что ему удалось победить на турнире уровня PokerStars.

«Если честно, я не испытываю так много эмоций, потому что я очень хотел победить и был слишком сосредоточен. Я был слишком сосредоточен, и поэтому, если вы видели только один all-in, я был очень эмоционален, потому что это было важно для меня. Но второй all-in я не смотрел на стол. Я старался быть спокойным насколько мог», – рассказывал Шилко о своем успехе. Чтобы соперники не могли полностью считывать эмоции белoруса во время игры, тот сидел за столом в черных очках, что не запрещено правилами.

На Багамы Шилко прилетел без своей семьи, которая находится в Беларуси и Чехии, однако без поддержки не остался.

«Здесь много моих друзей. Большинство из них уже ушли. Меня поддерживают сотни людей. С большего это люди из русскоязычного покерного сообщества, много украинцев и беларусов», – поделился Шилко.

Что известно про Шилко

Сейчас Александру 26. Он родился и вырос в Минске, где после школы поступил в БГУИР. Парень вел образ жизни обычного студента. Иногда играл в мини-футбол с друзьями.

И ездил на «Борисов-Арену», где впервые побывал в 2015-м на матче Беларусь – Испания.

Жизнь Шилко поменяло увлечение покером, в который минчанин играет с 20 лет. Там Александр сразу начал делать успехи. В 2016-м, еще будучи студентом БГУИР, впервые выиграл призовых на сумму более 10 тысяч долларов – 11 834 доллара покеристу выплатили за второе место на Belarus Poker Tour в Минске. С тех пор Шилко на родной земле играл всего трижды, перейдя на международный уровень.

В основном белoрус выступает в Чехии, куда переехал после окончания университета. Любопытно, что до триумфа на Багамских островах в карьере Шилко было всего восемь турниров, где его призовые составляли более 10 тысяч долларов. Самый крупных из них случился в чешском Розвадове в сентябре 2021-го. Там на World Series of Poker Circuit покерист заработал почти 107 тысяч долларов. В том же городе, но уже на турнирах других серий, Шилко удалось еще получить 86 и 80 тысяч долларов. Последний гонорар Александр получил за свою единственную победу в карьере на турнире до PokerStars – это случилось в мае прошлого года на серии Eureka Poker Tour.

Общая сумма заработанных денег до прошлой недели у Шилко составляла 423 тысячи долларов. Однако не стоит думать, что вся сумма уходила белoрусу. Во-первых, необходимо учитывать, что в каждом турнире участник платит вступительный взнос. Иногда случается так, что суммы за участие игрока в соревнованиях превышают общий объем полученных призовых. Во-вторых, в мире покера существует достаточно инвесторов, которые вкладывают собственные средства в подготовку и продвижение игроков, а затем забирают свой процент призовых.

Есть белoрусы круче Шилко

В глобальном рейтинге покеристов есть два белoруса, которые опережают Шилко. На 26-й строчке находится Никита Бодяковский. За свою карьеру уроженец Мозыря выиграл более 37 миллионов долларов. Пока самая последняя победа Бодяковского состоялась в августе прошлого года. Тогда Никита оказался лучше всех на барселонском EPT Super High Roller, где ему выписали чек почти на 2 миллиона долларов. На награждение белoрус вышел с украинским флагом.

396-е место в глобальном рейтинге занимает Сергей Чудопал. Покерист не так известен в мировом покере, играя в основном на турнирах в Сочи и на Кипре. В октябре 2021-го белoрус был рядом с попаданием в топ-100, однако до вхождения туда ему не хватило двух строчек. С тех пор Чудопал постепенно падает в рейтинге. Всего за карьеру Сергей получил призовых на 732 тысячи долларов.

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