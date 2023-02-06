Грузинские солдаты героически вступают в бой за Бахмут 6.02.2023, 11:09

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Видеофакт.

В Сети появилось видео, как солдаты из Грузинского легиона прибывают на позиции в осажденный россиянами Бахмут Донецкой области и вступают в бой, передает dialog.ua.

На кадрах можно заметить, как грузинские добровольцы несут оружие и рюкзаки со всей амуницией, при этом слышны звуки незатихающей канонады.

Грузинский народ оказывает важную помощь украинцам, а солдаты из Грузии уже не раз отличались доблестью на украинско-российском фронте.

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