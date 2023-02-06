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Из США в Украину отправились десятки БМП Bradley

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  • 6.02.2023, 11:41
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Из США в Украину отправились десятки БМП Bradley

Для украинских военных организованы недельные учения по овладению этими боевыми машинами.

Командование США показало процесс отправки более 60 боевых машин Bradley в Украину. Отправка этой военной техники происходит в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на 2,85 миллиарда долларов, которое было объявлено в начале этого года.

На опубликованном видео зафиксирована загрузка партии американских БМП на корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине, сообщает «24 канал».

Сейчас для украинских военных организованы недельные учения по овладению этими американскими БМП в Германии. Вооруженные Силы Украины, вероятно, получат более продвинутую версию БМП Bradley, чем ожидалось. Украина получит не M2A2 ODS, как ожидалось ранее, а более совершенную и новую версию БМП – M2A2 ODS-SA.

M2 Bradley – основная боевая машина пехоты армии США. Производится с 1981 подразделениями компании BAE Systems. Bradley вооружена 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster. Снаряженный боекомплект составляет 300 снарядов, возимый – 600. В арсенале БМП – бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы. Также у Bradley есть пусковая установка ПТРК TOW. Дополнительное вооружение – спаренный с пушкой пулемет M240C.

Вес БМП в версии M2A2 ODS-SA – 34250 кг. Машина приводится в движение 600-сильным двигателем. Может развивать скорость до 61 км/ч. БМП способна проходить траншеи шириной до 2,5 м и преодолевать препятствия высотой до 0,9 м.

В целом Украина должна получить 109 БМП M2 Bradley. Поставки были объявлены в рамках двух пакетов военной помощи в 2023 году.

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