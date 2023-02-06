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Сенаторы США соберутся на тайный брифинг

  • 6.02.2023, 12:36
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Сенаторы США соберутся на тайный брифинг

Из-за китайского шара-шпиона.

Издание Politico сообщает, что всех сенаторов Конгресса США созывают на тайный брифинг из-за ситуации из китайским шаром-шпионом.

Журналисты ссылаются на слова лидера демократов в Сенате Чака Шумера

По его словам, брифинг пройдет 15 февраля. 

Шумер отметил, что еще не было официального сообщения о брифинге, но, по его информации, на собрании пойдет о речь о том, как «США относятся к Китаю» в отношении наблюдения и военного потенциала. 

Политик рассказал, что Китай пытался вернуть воздушный шар-шпион домой «как можно скорее» после того, как о нем все узнали. 

Шумер также похвалил решение администрации президента США Джо Байдена сбить воздушный шар над водой «как самый безопасный вариант» и «тот, который максимизировал полученные разведданные». По словам сенатора, теперь США могут проанализировать уцелевшую военную технику на воздушном шаре.

«Республиканские критики были запыхавшимися, политическими и преждевременными. Президент Байден и его команда были спокойны, расчетливы и эффективны», – сказал он Politico. 

Как сообщал сайт Charter97.org, 4 февраля американские военные сбили китайский разведывательный шар у побережья Южной Каролины. В Соединенных Штатах раскрыли детали операции.

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