Кадыров руководит Чечней из Мальдив и ОАЭ 6.02.2023, 13:07

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С конца января он почти не появлялся в республике.

Кадыров отдал Чечню своим близким родственникам. Республикой он стал руководить из Мальдив и Дубая, не появляясь перед камерами, пишет телеграм-канал ASTRA.

Глава Чечни Рамзан Кадыров окончательно перешел на удаленный режим работы, передав республику в управление близким людям. Своих родственников он назначает на высокие посты, находясь на Мальдивах, а за положением дел в Чечне следит из Дубая.

Как обратили внимание авторы телеграм-канала, Кадыров не появлялся перед фотокамерами аж с 29 января. Тогда он принял участие в открытии МФК в Грозном. 2 февраля в телеграм-канале Кадырова появился пост якобы из столицы Чечни, но он, вероятно, был «консервой» — ЧГТРК «Грозный» больше недели не показывал главу республики.

Почти все это время глава республики и не находился в Чечне. 1 февраля его самолет Airbus ACJ319 улетел из Грозного в Москву. А на следующий день отправился на Мальдивы. На джете с бортовым номером RA-73417 регулярно отключают маячки, однако ряд сервисов все же отследили борт. Лишь накануне, 5 февраля, его заметили рядом с Махачкалой. Где сейчас находится самолет за $80 млн — неизвестно.

Из Мальдив Кадыров назначил на высокий пост своего очередного родственника. 2 февраля министром имущественных и земельных отношений региона стал Хамзат Кадыров — племянник главы Чечни. Об этом Кадыров тоже сообщил не лично, а на своей странице во «ВКонтакте». «Кому доверяю, того и назначаю», — прокомментировал глава Чечни произошедшее (вновь в соцсетях).

Только в январе-феврале Кадыров провел вне Чечни по меньшей мере две недели. В начале года его Airbus ACJ319 находился в Дубае — тогда Кадыров тоже не появлялся перед камерами, а ЧГТРК «Грозный» лишь цитировал его посты в соцсетях.

Глава Чечни отдал республику в управление своих родственников. В ноябре он назначил своего племянника Ибрагима Закриева главой объединенных министерств имущественных и земельных отношений и сельского хозяйства ЧР. В сентябре его сын Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации республики. А в 2021-м дочь Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни.

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