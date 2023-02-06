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ВСУ уничтожили колонну российских танков и БМП

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  • 6.02.2023, 13:25
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ВСУ уничтожили колонну российских танков и БМП

Выживших оккупантов добили дронами.

Два танка и боевую машину пехоты вместе с экипажами и десантом россиян уничтожили бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка, воюющие в районе Авдеевки и соседнего оккупированного Донецка.

Об этом сообщил телеграмм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео на своей странице в социальной сети «Твиттер». 

Ролик снят беспилотным летательным аппаратом, операторы которого корректировали артиллерийский огонь по наступающему на позиции украинцев агрессору. Дроны забросали гранатами оккупантов, которые смогли выбраться из пораженных машин.

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