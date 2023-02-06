ВСУ уничтожили колонну российских танков и БМП

ВСУ уничтожили колонну российских танков и БМП3
- 6.02.2023, 13:25
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Выживших оккупантов добили дронами.
Два танка и боевую машину пехоты вместе с экипажами и десантом россиян уничтожили бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка, воюющие в районе Авдеевки и соседнего оккупированного Донецка.
Об этом сообщил телеграмм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Ролик снят беспилотным летательным аппаратом, операторы которого корректировали артиллерийский огонь по наступающему на позиции украинцев агрессору. Дроны забросали гранатами оккупантов, которые смогли выбраться из пораженных машин.
3 танки і 2 БМП штурмували позиції 59 ОМПБр поблизу Донецька— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) February 5, 2023
2 танка і 1 БМП ворога знищено
Екіпажі машин та десант добивали дрони 🔥https://t.co/7afzWKQabH pic.twitter.com/2QxFMORBla