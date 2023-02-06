СМИ показали, как изменилось лицо Кадырова за год войны в Украине 6.02.2023, 16:21

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни сильно изменился.

Лицо лидера Чечни Рамзана Кадырова за почти год с момента полномасштабного нападения России на Украину стало гораздо шире.

Фото в стиле «было/стало» поделился на своей странице в Twitter поделился советник главы МВД Антон Геращенко.

Так, показательным для сравнения стало фото Кадырова от 3 февраля.

«Покусали боевые комары?», — задался вопросом Геращенко, вспомнив российские фейки об «украинских биолабораториях».

Как ранее писал сайт Charter97.org, Кадыров отдал Чечню своим близким родственникам. Республикой он стал руководить из Мальдив и Дубая.

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