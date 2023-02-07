«Лицо набухло»: Ахмед Закаев рассказал подробности о болезни Кадырова 7.02.2023, 10:02

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По словам главы Кабинета министров Республики Ичкерия, руководитель Чечни зависим от лекарственных препаратов.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев прокомментировал последнее фото Кадырова, на котором видно, что соратник Путина растолстел, пишет FREEДОМ.

По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась какими-то энергетическими таблетками, которые «в дальнейшем дадут о себе знать».

«И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток, и есть какая-то наркотическая зависимость. Он уже не контролирует себя без них. И потому есть такое предположение, что он болен и сейчас его куда-то отправили в отпуск отдохнуть, но на самом деле – на лечение, чтобы немного привести в сознание», – рассказал Ахмед Закаев.

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