Российскому фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы 7.02.2023, 11:39

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Роман Костомаров

Могут ампутировать и руки.

Российскому олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, госпитализированному из-за пневмонии, ампутировали обе стопы. Об этом ТАСС сообщил источник.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», — сказал собеседник агентства.

10 января 2023 года Костомаров госпитализирован с легочной пневмонией. Он в течение двух недель был подключен к аппарату ЭКМО и ИВЛ. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Недавно фигурист был отключен от ЭКМО и начал постепенно приходить в себя.

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