Мощное землетрясение всколыхнуло Россию вслед за Турцией

Мощное землетрясение всколыхнуло Россию вслед за Турцией8
- 7.02.2023, 11:54
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Магнитуда составила 5,8 баллов по шкале Рихтера.
В Тихом океане у Курильских островов произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера.
Подземные толчки жители Камчатки почувствовали в 18:45 по местному времени, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Очаг землетрясения располагался на глубине 42 километров и на расстоянии 189 километров от Северо-Курильска.
Как сообщал сайт Charter97.org, утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений.
Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.
Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.