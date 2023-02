ВСУ выбили русских оккупантов с островов под Херсоном

Опубликовано видео «жеста доброй воли» захватчиков.

Острова и плавни в дельте Днепра под Херсоном – «серая зона», где продолжаются ожесточенные бои. И, похоже, инициатива – на стороне ВСУ, умело выбивающих российских захватчиков из огневых пунктов в этой местности. Зачистка речной территории от ДРГ противника – сложная, но критически важная работа, поскольку именно с этих позиций враг ведет разведку и терроризирует обстрелами мирный деоккупированный город.

Видео из российских источников, свидетельствующее о «жесте доброй воли» оккупантов по крайней мере с одной из таких позиций в плавнях Днепра близ Херсона, обнародовал вечером 6 февраля военный обозреватель Oryx, работающий в Твиттере под никнеймом Danspiun.

43. Islands recce war

Likely around Kruhlyk or Potemkin island.🇷🇺📽️of the evacuation of one of its teams. One is WiA after a UAF VOG-7 drone drop (00:50). TG Channel questions such risky tasks.

Separately🇺🇦131 Recon Battalion informs of a similar 🇷🇺recce team eliminated recently. pic.twitter.com/ZFm9WXFQP0