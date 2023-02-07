ВСУ выбили русских оккупантов с островов под Херсоном 1 7.02.2023, 12:17

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Опубликовано видео «жеста доброй воли» захватчиков.

Острова и плавни в дельте Днепра под Херсоном – «серая зона», где продолжаются ожесточенные бои. И, похоже, инициатива – на стороне ВСУ, умело выбивающих российских захватчиков из огневых пунктов в этой местности. Зачистка речной территории от ДРГ противника – сложная, но критически важная работа, поскольку именно с этих позиций враг ведет разведку и терроризирует обстрелами мирный деоккупированный город.

Видео из российских источников, свидетельствующее о «жесте доброй воли» оккупантов по крайней мере с одной из таких позиций в плавнях Днепра близ Херсона, обнародовал вечером 6 февраля военный обозреватель Oryx, работающий в Твиттере под никнеймом Danspiun.

43. Islands recce war

Likely around Kruhlyk or Potemkin island.🇷🇺📽️of the evacuation of one of its teams. One is WiA after a UAF VOG-7 drone drop (00:50). TG Channel questions such risky tasks.

Separately🇺🇦131 Recon Battalion informs of a similar 🇷🇺recce team eliminated recently. pic.twitter.com/ZFm9WXFQP0 — Dan (@Danspiun) February 6, 2023

«Островная война ДРГ. Вероятно, в районе острова Круглик или Большой Потемкинский россияне засняли «эвакуацию» одной из своих бригад», – говорится в сообщении.

На кадрах зафиксирован как минимум один захватчик, раненный в результате сброса ВОГ-7 с беспилотника ВСУ. Примечательно, что российский телеграмм-канал, являющийся первоисточником видео, ставит под сомнение такие рискованные задачи как эвакуация «300-х» из «серой зоны».

Danspiun также сообщил со ссылкой на бойцов 131-го отдельного разведбатальона ВСУ о недавно ликвидированной в херсонских плавнях российской ДРГ. Эту информацию 6 февраля подтвердила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. По ее словам, за предыдущую ночь оккупанты вновь потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы при попытках прощупывания украинской обороны в сторону Днепра, на островах.

Следует также заметить, что пророссийский милитари-блогер Suriyak, специализирующийся на обновлении карт боевых действий по открытым данным, заявил о якобы расширении контроля ВСУ над островами напротив города Херсон.

Однако следует отметить, что эта информация не подтверждена украинскими источниками. На карте мониторинговой инициативы DeepState плавни между Херсоном и Олешками частично обозначены красным цветом как контролируемые врагом, частично – как «серая зона».

Независимый американский военный обозреватель Деф Мон (Def Mon) отмечает, что, несмотря на эффективное противодействие со стороны ВСУ, россияне продолжают обстрелы мирного населения Херсонщины: «Генштаб ВСУ сообщил об обстреле района Голой Пристани российскими войсками. Вероятно, это была атака на позиции бойцов ССО ВСУ в дельте Днепра». Эксперт также предположил, что украинские силы могли провести удачные десантные операции в этой зоне.

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