закрыть
7 февраля 2023, вторник, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Бойцы ВСУ сбили российский штурмовик в небе над Бахмутом

2
  • 7.02.2023, 13:24
  • 2,182
Видеофакт: Бойцы ВСУ сбили российский штурмовик в небе над Бахмутом

Самолет прикрывал российскую пехоту.

Над Бахмутом украинские пограничники сбили вражеский штурмовик, который прикрывал российскую пехоту.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны наших защитников.

Пограничники открыли огонь из переносного зенитно-ракетного комплекса и сбили российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, украинские военные уничтожили 25 российских танков за 48 часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников