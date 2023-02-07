Мощный пожар вспыхнул на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области РФ 6 7.02.2023, 13:44

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Очевидцы опубликовали видео

На одном из крупнейших НПЗ России с мощностью 17 млн тонн в год произошел серьезный пожар.

Огонь охватил нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово Нижегородской области Российской Федерации, сообщают российские СМИ.

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео, снятые очевидцами.

Как видно на кадрах, пламя разбушевалось непосредственно на производственных мощностях. Столб огня поднимается вверх на десятки метров, в небо валят клубы черного едкого дыма.

По факту возгорания на промышленном предприятии организовали проверку. На место происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры. О погибших и пострадавших в результате ЧП не сообщалось.

Нефтеперерабатывающий завод принадлежит структуре «Лукойла» — ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Мощность предприятия составляет 17 млн т в год. По этому показателю он занимает четвертое место среди НПЗ в России.

В компании подтвердили факт возгорания, но пока отказались от комментариев.

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