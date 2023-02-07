США перебросили эсминец с «Томагавками» на расстояние удара по югу России 2 7.02.2023, 16:47

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USS Nitze вооружен почти сотней крылатых ракет.

США перебросили корабль военно-морских сил ко входу в Черное море на фоне сообщений о подготовке нового российского наступления в Украине и угроз президента Владимира Путина ответить «не только бронетехникой» на поставки Киеву западных танков, пишет The Moscow Times.

Эсминец USS Nitze, входящий в ударную группу авианосца George H.W. Bush, подошел ко входу в пролив Босфор и бросил якорь близ Стамбула, сообщает USNI News со ссылкой данные слежения за судами и сообщения пресс-службы 6-го флота США.

Относящийся к классу «Али Берк» и вооруженный почти сотней крылатых ракет, USS Nitze стал первым американским военным кораблем, вошедшим в черноморский регион с начала российского вторжения в Украину.

Пройти непосредственно в Черное море флоту США не позволяет конвенция Монтре, согласно которой во время боевых действий проливы Босфор и Дарданеллы закрываются Турцией для военных кораблей, не приписанных к черноморским портам.

Тем не менее, находясь близ Стамбула, USS Nitze способен дотянуться ракетами до Крыма, зоны боевых действий в Донбассе, а также южных российских регионов, включая Краснодарский край и Ростовскую область.

В радиусе поражения ракет Tomahawk, способных уничтожать цели на расстоянии до 1300 км, находятся, например, Крым (500 км), Сочи, где расположена резиденция Путина «Бочаров ручей» (600 км), а также Ростов-на-Дону (1100 км).

USS Nitze имеет 96 пусковых установок для Tomahawk, которые, в свою очередь, могут быть оснащены как обычной, так и термоядерной боевой частью. Боеголовка W80 для Tomahawk мощностью от 5 до 150 килотонн относится к тактическому классу ядерного оружия и производилась в США с конца 1970-х.

Цель миссии американского флота в средиземноморском регионе — это «тесная работа с партнерами по НАТО», заявил, комментируя визит в Турцию, контр-адмирал Деннис Велес — командующий ударной группой, в которую входит USS Nitze. Он добавил, что американские военные готовы «сдерживать» и в случае необходимости «защитить» североатлантический альянс.

США усилили присутствие флота у европейских берегов в августе, отправив в Средиземное море второй авианосец, который в настоящий момент находится близ Греции.

Переброска эсминца к Босфору состоялась вскоре после того, как американские разведданные показали, что Кремль готовится к новой эскалации боевых действий в Украине, планируя бросить в наступление сотни тысяч мобилизованных, а в случае необходимости — мобилизовать еще до 200 тысяч человек.

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