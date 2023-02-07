Офицер ЦАХАЛа: Россия сжигает свои танки целыми колоннами 3 7.02.2023, 17:03

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Почему российские войска теряют бронетехнику?

Генштаб ВСУ заявил, что российские оккупационные войска за прошедшие двое суток потеряли 25 своих танков.

С чем связаны увеличившиеся потери РФ в бронетехнике?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал военному аналитику и офицеру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игалю Левину.

— РФ сейчас развивает наступление, про которое так много говорили в СМИ, в том числе официальные лица, ГУР и Минобороны. Россияне пытаются наступать под Угледаром и еще на некоторых направлениях, при этом концентрируя технику.

Например, мы буквально сутки назад видели, как под Угледаром они собрали танки буквально в колонну и пытались так наступать, словно у нас 24-25 февраля прошлого года. Конечно же, они были разбиты, потому что за прошедший год украинские воины набрались опыта. Плюс нужно не забывать, что средств поражения стало намного больше.

Это очень дурная затея, концентрировать так много техники. Но пожелаем им «успеха», они все делают правильно и хорошо. Пусть россияне концентрируют и дальше свою технику, а Украина будет ее сжигать.

— Когда Украина получит «Леопарды» и «Абрамсы», как это изменит танковые бои в Украине?

— В современной войне танк с танком очень редко встречаются. Скорее всего, «Леопарды» и «Абрамсы» не будут встречаться с российскими танками, а если и будут, то это будут единичные случаи. А если это произойдет, а при этом украинский экипаж «Леопарда» или «Абрамса» будет хорошо подготовлен, то у российского танка практически нет шансов. Западные танки на голову или две превосходят любые советские или российские танки.

Изменит ли получение западных танков бои в целом, это зависит, опять же, от применения. Танк можно сжечь, как Россия сжигает свои целыми колоннами, а можно использовать так, что он будет решающим фактором на поле боя. Все зависит от командиров и подготовки экипажей.

Но даже рота танков — это большая и страшная сила тактического уровня на каком-нибудь участке и может изменить ход боя. Подчеркну, не ход боев на стратегическом уровне, а именно на тактическом, локальном. Напомню, рота — это 10 танков, если украинская, и 14, если НАТОвская.

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