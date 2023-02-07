«Белавиа» продолжает летать в Турцию 7.02.2023, 17:14

Рейсы выполняются в штатном режиме.

Авиакомпания «Белавиа» продолжает выполнять регулярные рейсы в Турцию. Как сообщили 7 февраля в пресс-службе компании:

«На этой неделе из нескольких регионов, куда летает авиакомпания, поступают новости о сложных природных условиях. В Турции, кроме разрушительного землетрясения, зафиксирован снежный шторм; снегопады затронули также Грузию и Армению. Но несмотря на это, сообщаем: «Белавиа» выполняет рейсы в штатном режиме согласно расписанию», —

Напомним, мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции и в Сирии в ночь с воскресенья на понедельник 6 февраля.

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