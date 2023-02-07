В Россию вернулись бандитские разборки 7 7.02.2023, 19:24

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иллюстрационное фото

На сходке криминальных авторитетов в Москве задержали больше 50 человек.

Сотрудники полиции и Росгвардии остановили сходку криминальных авторитетах в Москве, пишет телеграм-канал Baza. По его данным, больше 50 человек задержали в московских Мытищах.

Встреча состоялась днем 6 февраля в ресторане «Гранада» на 1-й Пролетарской улице. В ней участвовали в основном криминальные авторитеты из Азербайджана, уточняет канал. Примерно в 16 часов к ресторану начали подъезжать машины полиции и автозаки Росгвардии.

Силовики оцепили территорию. По словам очевидцев, некоторые посетители ресторана попытались скрыться, но их задержали. Всего силовики задержали 48 выходцев из Азербайджана, двоих уроженцев Дагестана и по одному представителю Армении и Таджикистана. У них изъяли телефоны, пять травматических пистолетов и один карабин «Сайга». В операции участвовало около сотни сотрудников Росгвардии и полиции.

В 2022 году количество преступлений с использованием оружия выросло больше чем на четверть. За девять месяцев прошлого года число преступлений с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных или имитирующих устройств увеличилось на 29,7% год к году, до 5 тысяч. Об это писал РБК со ссылкой на данные МВД.

При этом в целом количество преступлений снизилось на 1,7%, до 1,7 млн. В городах происходит четыре из пяти преступлений. Больше половины преступлений — это кражи, мошенничества, грабежи и разбойные нападения, следует из данных МВД.

При этом официальная статистика часто не учитывает множество криминальных происшествий. Так, в 2021 году количество преступлений из данных МВД было в 12 раз меньше числа, которое зафиксировал Институт проблем правоприменения после своего опроса.

Результаты опросов отличаются от официальных данных, потому что не каждое криминальное происшествие формально становится преступлением. В России инциденты, не попадающие в официальную статистику, подпадают под общий термин «латентная преступность».

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