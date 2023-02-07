Лукашенко призвал чиновников и банкиров готовиться к новым санкциям

Лукашенко призвал чиновников и банкиров готовиться к новым санкциям9
- 7.02.2023, 21:41
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Диктатор заявил, что чиновники отвратительно работают.
Планируемые изменения законов по вопросам банковской деятельности стали темой совещания у Александра Лукашенко, которое прошло 7 февраля.
Открывая заседание, Лукашенко отметил, что не удовлетворен работой правительства и банков по прохождению платежей при совершении внешнеторговых операций.
«Мы вроде бы продукцию можем поставить и прочее… Но это в ближайшее время мы рассмотрим, отчитается правительство и банки, как они работают по платежам. Просто надо упираться и работать, - подчеркнул Лукашенко. - Поэтому надо специалистам Национального банка и вообще банкам подключаться к решению проблемы прохождения платежей. Этой проблемы быть не должно. Ее нет: мы просто отвратительно работаем. И отдельные наши частники показывают, как надо работать».
Узурпатор также потребовал от чиновников не расслабляться:
«Россию пичкают дополнительными санкциями и, чтобы через нас не было пути обхода, нас тоже будут дополнительными санкциями не просто пугать, а накачивать».