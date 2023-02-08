ВСУ разгромили отряд «вагнеровцев», ползущих в разведку под Соледаром 6 8.02.2023, 8:16

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Украинский дрон сумел запечатлеть весь процесс.

В сети опубликовали видео, на котором зафиксирована попытка разведки боем взвода «вагнеровцев». Попытка была катастрофически неудачна.

Информация обнародована в Telegram-канале «Supernova+ Война с россией».

Наемники ЧВК «Вагнер» попытались провести так называемую «разведку боем» на восточном отрезке фронта. Украинский разведывательный дрон сумел запечатлеть весь процесс: от продвижения среди сухих сорняков до прилета украинских снарядов.

Первые кадры видео показывают наемников, пробирающихся среди кустов где-то рядом с линией фронта на востоке.

Затем «вагнеровцы» изменили способ передвижения: полезли по-пластунски – надеялись, что их не заметят и они разведают позиции ВСУ.

Если присмотреться, то можно посчитать разведчиков – их около 5 человек.

Украинский дрон следит за вояками, но недолго – прилетает снаряд, взрывающийся в 1 м от крайнего наемника.

Когда дым рассеивается, видно: снесены все ближайшие кустарники, живая сила противника не шевелится.

Когда же камера возвращается к месту взрыва, виден один «счастливчик» - он ползет уже в обратном направлении.

К сожалению, в кадр попали еще двое «вагнеровцев» – пробирались между кустарниками.

Комментаторы, просмотревшие запись, отметили выдающуюся операторскую работу бойцов, руководивших дронами: они снимали наемников с разных ракурсов и отслеживали малейшее движение.

В частности, последние кадры записи – момент взрыва, снятый с трех разных ракурсов. Благодаря этим кадрам видна местность, где произошли события – в нескольких метрах от ржавого пробитого насквозь автомобиля, стоящего у лесопосадки.

Позже стало известно, где произошли события и какое подразделение ВСУ остановило врага.

На видео зафиксированы удачные удары 30-й механизированной бригады. Место событий – рядом с Благодатным на Бахмутском направлении линии фронта.

OSINT-аналитики провели геолокацию и выяснили координаты местности, где пробирались россияне – 48.698098, 37.988525.

Если пометить точку на карте, то видно, что оккупанты продвинуться возле Благодатного – крались вдоль полей.

Дистанция, на которую пытались продвинуться наемники – около 2 км к западу.

В сообщении с видео не указано, когда он снят. По состоянию на 7 января Благодатное – город-сосед Соледара – обозначен как находящийся в оккупации армией РФ.

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