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Биолог обучил голубя сортировать картинки вместо нейросети

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  • 8.02.2023, 12:17
Биолог обучил голубя сортировать картинки вместо нейросети

Американские ученые провели необычный эксперимент.

Тренировка голубей решать задачи напоминает обучение нейросети. Об этом сообщает Университет Айовы.

Исследователи дали голубям сложные тесты на категоризацию, в решении которых использование логики или рассуждений не помогло бы. Вместо этого голуби, благодаря методам проб и ошибок, смогли запомнить достаточное количество правильных ответов, чтобы начать сортировать объекты с 70% точностью.

Эд Вассерман и его коллеги разработали «дьявольски сложный», по их выражению, тест. Каждому подопытному голубю показывали визуальный стимул (узор), и он должен был решить, клюнув кнопку справа или слева, к какой категории относится этот стимул. Для определения категории нужно было «измерить» ширину линии, ее угол, а также особенности округлых узоров. Правильный ответ давал птице вкусную лепешку; неправильный ответ не давал ничего. По словам Вассермана, тест был сложным из-за его произвольности: никакие правила или логика не помогли бы решить задачу, только большой опыт.

«Эти стимулы особенные. Они не похожи друг на друга и никогда не повторяются, — говорит ученый. «Вы должны запомнить отдельные изображения или стоящий за ним принцип, чтобы выполнить задание».

Каждый из четырех подопытных голубей начал с правильного ответа примерно в половине случаев. Но после сотен тестов птицы увеличили свой результат до 68%.

«Голуби похожи искусственный интеллект, — говорит Вассерман. — Они используют биологический алгоритм, который им дала природа, тогда как компьютер использует искусственный алгоритм, который им дали люди».

Строго говоря, и голуби, и ИИ используют ассоциативное обучение (а не логическое, с помощью которого предметы сортируют люди). Главным отличием искусственных алгоритмов от природных является огромная память компьютера и возможность «запомнить» многие десятки тысяч случаев.

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