Артиллерия ВСУ разгромила колонну россиян под Угледаром 1 8.02.2023, 13:25

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Под шквальным огнем техника оккупантов разлетаются в разные стороны.

Российские военные двигались на бронетехнике под Угледаром, однако попали под шквальный удар артиллерии ВСУ.

Появилось видео с последствиями разгрома российских бронетанковых соединений под Угледаром, которые пытались штурмовать город в течение нескольких последних суток.

Россияне пытаются атаковать населенный пункт, однако артиллерия ВСУ отстреливает и громит оккупантов с дистанции на подступах, не давая им возможности подобраться к своим позициям.

Видео на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал OSINT-исследователь и офицер ВСУ, пишущий в Сети под ником Tatarigami_UA.

На опубликованных кадрах видны несколько десятков российских военных, которые двигались на бронетехнике по одной из дорог вдоль лесопосадки.

Артиллерия ВСУ попала в эпицентр скопления оккупантов.

One of the columns destroyed near Vuhledar on the 6th: there were several columns that tried to push through with the same results.There is also a longer video, which hopefully will be also published soon. pic.twitter.com/NtseDobd5t — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) February 8, 2023

«Одна из колонн уничтожена под Угледаром 6 числа: было несколько колонн, которые пытались прорваться с тем же результатом. Есть и более длинное видео, которое, надеюсь, тоже скоро опубликуют», - отметил офицер ВСУ.

Комментируя большие потери российских военных в технике и живой силе, украинский военный отметил, что командование ВС РФ посылает оккупантов на убой, не имея ни тактики, ни стратегии.

«У меня такое впечатление, что их командование просто ткнет пальцем в карту и скажет, что это место нужно занять. Офицеры и солдаты просто подчиняются. Как только у них заканчиваются живые или желающие сражаться, они приводят новые силы, которые рвутся в бой. Промыть и повторить», - отметил офицер ВСУ.

Накануне оккупанты предприняли новую попытку штурма Угледара, которая закончилась разгромом колонны на подходе к городу.

Как сообщал сайт Charter97.org, на днях ВСУ разгромили под Угледаром четыре танковые колонны войск РФ.

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