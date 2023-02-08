Премьер Британии поручил изучить вопрос поставок истребителей Украине 8.02.2023, 19:54

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Риши Сунак

Великобритания также намерена принять на обучение первых украинских пилотов.

Британский премьер Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву, сообщил журналистам представитель Даунинг-стрит. Он отметил, что окончательное решение еще не принято, но Уоллес «активно рассматривает» вопрос, передает Sky News.

По словам представителя канцелярии британского премьера, речь идет о долгосрочном решении, а не о помощи в краткосрочной перспективе, «в которой сейчас больше всего нуждается Украина». «Очевидно, другие страны продолжают дискуссию о поставках собственных истребителей, некоторые из которых больше похожи на те, к которым привыкли украинские летчики», — добавил он (цитата по Guardian).

Представитель Даунинг-стрит отметил, что Великобритания надеется этой весной принять на обучение первых украинских пилотов.

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