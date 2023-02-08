Роскомнадзор ежедневно отслеживает публикации о здоровье Путина 2 8.02.2023, 21:45

3,440

Все посты на эту тему собирают в таблицы Excel под названием «Критическое состояние здоровья президента».

Главное ведомство по цензуре в России Роскомнадзор ежедневно отслеживает все публикации в интернете, посвященные здоровью президента Владимира Путина. Все посты на эту тему РКН собирает в таблицы Excel под названием «Критическое состояние здоровья президента», пишет «Агентство».

Это стало известно из крупнейшей утечки данных РКН «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ) — это фактически исполнительный орган Роскомнадзора. Его компьютерную сеть взломали белорусские хакеры «Киберпартизаны».

Роскомнадзор собирает таблицы с постами о здоровье Путина с апреля по октябрь 2022 года. В каждом файле приводятся от 50 до 1400 публикаций за одни сутки. Их берут из соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», мессенджера Telegram, видеосервиса YouTube и других источников. В отдельной колонке Роскомнадзор отмечает автора поста.

Часть сообщений, включенных в мониторинг, не имеют отношения к здоровью главы государства, это пересказ его заявлений по теме медицины или вручение им наград врачам.

«Агентство» отмечает, что количество постов в таблицах зависят от новостной повестки. Их количество росло, когда крупные СМИ или популярные блогера публиковали материалы о здоровье Путина. Например, 27 апреля Роскомнадзор включил в таблицу 9 постов из 153 о том, что Путин «хромал и гримасничал» на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. После встречи об этом писала газета The Sun.

После интервью политолога Валерия Соловья, который заявил, что у Путина рак, количество собранных Роскомнадзором постов выросло до 594. В основном все они — отсылки к интервью Соловья. А в октябре Роскомнадзора собирал публикации о том, что Путин страдает шизофренией.

Ведомство также собирало в таблицы посты про мобилизацию. В таблице под названием «Отчет мониторинга по мобилизации» ведомство собрало 1700 постов и комментариев, написанных 15 и 16 октября 2022 года. В таблице упоминается также автор — его имя в соцсети.

Большая часть публикаций касается критики мобилизации. Роскомнадзор фиксирует в таблице, как пользователи интернета обсуждают облавы на мужчин и рост числа свадеб после объявления призыва. Отдельно ведомство записывало в файл публикации про убийство 11 человек на полигоне в Белгородской области, а также посты про способы получить бронь от мобилизации через поступление в университет «Синергия».

Большинство постов сотрудники РКН ищут и обрабатывают вручную, однако к работе уже начали привлекать и компьютерный способ анализа данных. Издание «Медиазона» описала, как Роскомнадзор использует API поиска «Яндекса» — специальный инструмент для сбора открытых данных. Кроме того, РКН применял сервис «Яндекса.Толока» для обучения нейросетей.

Издание отмечает, что непонятно, насколько активно «Яндекс» сотрудничает с Роскомнадзором. Тем не менее с ведомством активно работают учреждения МФТИ и компания Brand Analytics.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».