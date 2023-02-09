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Зеленский выступает в Европарламенте: прямая трансляция

  • 9.02.2023, 13:38
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Зеленский выступает в Европарламенте: прямая трансляция
Фото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Появление президента Украины встретили мощными овациями.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте.

Президент Европарламента Роберта Метсола, анонсируя участие Зеленского в сессии, отметила, что это «исторический день для Европы».

«С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский будет в Европарламенте сегодня утром. Чтобы обратиться к людям Европы из Дома европейской демократии», – написала она в Twitter.

Появление Зеленского в зале заседаний Европарламента Зеленского встретили мощной овацией и возгласами «Слава Украине!».

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