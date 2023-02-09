Уничтожение российского «Терминатора» впервые показали на видео 6 9.02.2023, 16:02

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Уникальные кадры удара ВСУ по редкой технике врага.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские воины уничтожили новейшую российскую боевую машину поддержки танков «Терминатор».

Это первое зафиксированное уничтожение такой бронемашины.

Позже появилась первая видеозапись удара ВСУ по уникальной технике врага. На записи, опубликованной в соцсетях «Терминатор» взрывается после артиллерийской атаки на него.

Для справки: БМПТ «Терминатор» – российская боевая машина огневой поддержки. Боевая машина, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника - для эффективного уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие; есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели. Разработка БМПТ «Терминатор» завершилась в конце 2006 года.

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