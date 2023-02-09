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Китай заблокировал крупнейшую сеть российской госпропаганды

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  • 9.02.2023, 19:05
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Китай заблокировал крупнейшую сеть российской госпропаганды

Более 1,7 тысячи аккаунтов распространяли антиукраинскую пропаганду и при этом маскировались под европейские.

Китайская соцсеть Tiktok идентифицировала и заблокировала сеть аккаунтов, распространявших российскую пропаганду и дезинформацию о войне в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Сеть оперировала из России и была нацелена преимущественно на европейских пользователей - в Германии, Италии и Великобритании. Более 1,7 тысячи аккаунтов распространяли антиукраинскую пропаганду и при этом маскировались под европейские.

С июля по сентябрь 2022 года им удалось привлечь 133,5 тысячи подписчиков. Достоверно установить связь аккаунтов с российским правительством не удалось, говорится в докладе Tiktok, подготовленном в рамках программы ЕС по борьбе с дезинформацией.

Компания подчеркивает в документе, что фейковые пользователи российской пропагандисткой сети использовали синтез речи, чтобы «говорить» на языках своих целевых аудиторий.

«Мы будем видеть все больше и больше подобных кампаний, особенно с учетом развития искусственного интеллекта», - говорит Кэти Карбат, главный исполнительный директор Anchor Change и экс-директор Facebook по публичной политике.

По мере того, как прогрессируют технологии, выявлять такие кампании становится все сложнее, а пропаганда, которую они распространяют, выглядит все более правдоподобной для аудитории, на которую она нацелена, говорит Карбат.

6 марта TikTok сообщил о приостановке работы в России — для пользователей из РФ была закрыта возможность смотреть, вести прямые трансляции и загружать новый контент.

В TikTok решение объяснили законами о «фейках» и «дискредитации» вооруженных сил, за нарушение которых предусмотрены штрафы до 1,5 млн рублей и тюремные сроки до 15 лет.

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