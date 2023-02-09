В Беларуси психологи будут обязаны передавать информацию о клиентах по любому запросу силовиков 5 9.02.2023, 23:08

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В начале года вступил в силу измененный закон «Об оказании психологической помощи».

В начале года вступил в силу измененный закон «Об оказании психологической помощи». Теперь силовые ведомства могут еще проще получить информацию, составляющую профессиональную тайну.

В статье 15 настоящего закона прописано, в каких случаях сведения, составляющие профессиональную тайну, могут быть сообщены психологом третьим лицам без согласия гражданина.

Ранее это разрешалось по следующим запросам:

органов, ведущих уголовный процесс, в связи с проведением предварительного расследования или судебного разбирательства;

руководителей органов или учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности;

руководителей государственных организаций здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь, для оказания такой помощи;

руководителей учреждений образования в целях улучшения условий организации обучения и воспитания учащихся этих учреждений;

научных работников в связи с проведением ими научных исследований или специалистов, занимающихся педагогической деятельностью в области психологии, психотерапии, психиатрии, сексологии, в связи с осуществлением ими педагогической деятельности — в форме, исключающей наличие сведений личного характера, позволяющих идентифицировать конкретного гражданина.

Также психологи обязаны сообщать в правоохранительные органы информацию, составляющую профессиональную тайну, если она содержит сведения о совершенном особо тяжком преступлении или о готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении.

Теперь перечень исключений дополнен словами «в иных случаях, установленных законодательными актами».

Также эта статья была дополнена таким содержанием:

«Психологи обязаны предоставлять в соответствующие государственные органы, иные государственные организации информацию, составляющую профессиональную тайну, без согласия гражданина, обратившегося за оказанием психологической помощи, или его законного представителя и без письменного запроса:

— при осуществлении деятельности по признанию несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении, включая нуждающихся в государственной защите;

— при проведении индивидуальной профилактической работы, комплексной реабилитации в соответствии с законодательством о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

— в иных случаях, установленных законодательными актами».

Юрист (он попросил об анонимности) прокомментировал «Нашай Ніве» изменения в законе «Об оказании психологической помощи».

«С учетом того, что сейчас выходит много документов, в которых более половины пунктов «для служебного пользования», остается только догадываться, что они хотели сказать фразой «в других случаях, установленных законодательными актами».

Но у меня нет сомнения, что после такого дополнения у силовиков есть карт-бланш на эту информацию в любом случае.

Момент, связанный с социально опасным положением, может быть еще одним способом давления на родителей через детей, поскольку даже при проведении просто профилактической работы, без веских оснований школа или комиссия по несовершеннолетним сможет затребовать информацию у психологов родителей», — говорит юрист.

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